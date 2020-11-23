شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني دبي» يخمد حريقاً بمنطقة حتا.. ولا إصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:"الخليج"

تمكنت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز الدفاع المدني بمنطقة حتا، من مكافحة ومحاصرة حريق في كيبل كهرباء كبير، خارج منزل مقابل المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني في دبي، بلاغاً في الخامسة من مساء أمس، يفيد بوقوع حادث حريق، مع وجود أسطوانات غاز في موقع الحريق. وتحركت على الفور فرقة الإطفاء بالمنطقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، في أقل من 10 دقائق،ولم تسجل إصابات.

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