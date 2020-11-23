شكرا لقرائتكم خبر عن «إيثيريوم» و«إكس.آر.بي» على خطى تقدم «بتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عملتا إيثيريوم وإكس.آر.بي الرقميتين الاثنين إذ اكتسبتا زخما من تعزز عملة بتكوين متقدمة نحو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقفزت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية بعد بتكوين من حيث القيمة السوقية، سبعة بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2018، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 25 بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وقال متعاملون إن إيثيريوم، التي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بتكوين، تلقت دعما من تنامي الطلب قبيل تحديث شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين) الخاصة بها، المقرر في أوائل ديسمبر كانون الأول، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يجعلها أسرع وأكثر أمانا.

وصعدت إكس آر بي، ثالث أكبر عملة رقمية، 15 بالمئة إلى أعلى مستوى لها في عامين، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 75 بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية. وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء فورية محفزة لقفزتها اليوم الاثنين.

كانت بتكوين قد قفزت نحو عشرة بالمئة على مدار الأسبوع الماضي وجرى تداولها في أحدث المعاملات عند 18347 دولار، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 19666 دولار.

(رويترز)