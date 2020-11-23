شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط 2% إلى أدنى مستوى في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار الذهب اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر أثناء التعاملات الاثنين بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض «كوفيد-19»، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع، ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1832.51 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو/تموز.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.17 بالمئة إلى 1831.60 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 2.6 بالمئة إلى 23.51 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 2.8 بالمئة إلى 919.23 دولار للأوقية.

(رويترز)

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