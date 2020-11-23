حماس تدين استقبال نتنياهو في السعودية وتؤكد أنها خيانة للمقدسات

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استقبال المجرم بنيامين نتنياهو في السعودية، معتبرة ذلك سقوطاً سياسياً.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، “ندين استقبال المجرم بنيامين نتنياهو في السعودية، ونعتبر هذه الزيارة سقوطاً سياسياً، و رِدة عن الثوابت وخيانة للقدس والأقصى ومكة المكرمة والمدينة المنورة”.
وأوضح البيان أن زيارة نتنياهو والتطبيع مع دولة تدعي مسؤوليتها عن أهم المقدسات لدى الأمة الإسلامية ستشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العدوانية في فلسطين.
وحذرت حركة الجهاد الإسلامي “من أن تكون زيارة نتنياهو للسعودية مقدمة لعدوان واسع يستهدف شعبنا وأمتنا ويستهدف المقدسات”.
يذكر أن وزير خارجة كيان العدو الصهيوني كشف عن قيام رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بزيارة المملكة السعودية ولقاءه بـ محمد بن سلمان.
ووفقًا لوسائل اعلامية فإن نتنياهو عقد اجتماعا مع ابن سلمان بمدينة نيوم في السعودية، فيما وصف وزير خارجية العدو الاجتماع بأنه “إنجاز رائع”.
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