شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عامان للتخلص من فيروس كورونا حال توفر اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة العالمية تدرس حاليًا فاعلية اللقاحات التى أعلن عن إنتاجها من بعض الشركات.

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، المذاع على قناة، "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا حتى الآن لم يحدث به أي تغير سواء من حيث الشراسة أو سرعة الانتشار، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ليس أول فيروس يتحول إلى جائحة.

وأشار إلى أن التعرض الأول للفيروس يكون عنيفا، أما التعرض الثانى فدرجة الإصابة تكون أقل، ومع مرور الوقت يتحول لفيروس عادى بعد زيادة مناعة القطيع أو بعد الحصول على لقاح، معقبًا: "في حال توفر اللقاح أمامنا عامين للتخلص من فيروس كورونا".



وقال مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن هناك خطورة من سحق الفقراء والضعفاء خلال التدافع للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مضيفا أن ثمة حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة اللقاحات.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس يتحدث خلال مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف.

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم (كوفاكس) التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى.

وحتى الآن، جمعت خمسة مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.