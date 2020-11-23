إكسترا نيوز: موقع إيطالى يرصد 7 حالات اختفاء لمصريين فى إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية دينا سالم، إن موقعا إيطاليا نشر معلومات عن وجود 7 حالات اختفاء لمصريين فى إيطاليا. وأضافت عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وفقا للموقع، فإن السلطات الإيطالية لم تتحدث عن الأمر أو تحرك ساكنا، أو تبدى اهتماما إزاء هذه الحالات للوقوف على تفاصيل الاختفاء.

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