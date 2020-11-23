شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: توافر المستلزمات الطبية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توافر المستلزمات الطبية والأدوية تمت مناقشته وهناك وفرة فى أدوية فيروس كورونا لمواجهة هذه الجائحة بالمستشفيات الحكومية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى، أن شركات الأدوية بدأت مضاعفة حجم إنتاجها من الأدوية، وهناك مخزون بالمستشفيات الحكومية، ولا يوجد نقص في الفترة القادمة، مؤكدا أن بروتوكولات علاج فيروس كورونا متواجدة ولا يوجد أى عجز، وهناك استعداد تام من جميع مستشفيات وزارة الصحة، وأن تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون أبرز توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين اليوم.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أنه لا نية لمد فترة أخرى فى تصالح المواطنين بمخالفات البناء حتى الآن، مؤكدا أنه لا تزال هناك فرصة للراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجارى.

ومن جانب آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية التي بدأت تظهر في صورة كميات أمطار غزيرة شهدتها بعض المحافظات بشكل غير معتاد بدرجة تفوق قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعابها، ولاسيما في ظل عدم توافر شبكات منفصلة للأمطار، وهو ما استوجب بذل جهود واسعة؛ للتغلب على هذا التحدى في الفترة الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "رغم هطول هذه الكميات الغزيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية في بعض المحافظات، إلا أن الأمر لم يستغرق سوى بضع ساعات؛ للانتهاء من سحب هذه الكميات، خاصة مع تواجد المسئولين المعنيين في الشوارع للمتابعة لحظة بلحظة، وكذلك مع توافر المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، ولكن ظهرت المشكلة بصورة كبيرة في بعض المناطق المتدهورة عمرانيا".