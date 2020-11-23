شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى يؤكد تجريم تنظيم الإخوان ويعتبره منظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى تجريم تنظيم الإخوان، مؤكدا أنه منظمة إرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث، منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إننا نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء السعودية، ونقدر موقف سماحة مفتى المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فهو بيان مهم يضع النقاط على الحروف ويبين الموقف الشرعى من الانتماء إلى جماعة الإخوان وحرمته بناء على مقومات علمية سردها البيان.

وأكد المفتى، أن هذا البيان كاشف وراقٍ وجاء ليضع النهاية ويبلور الأفكار السابقة فى صورة نهائية الآن، وعلى الشعوب أن تنتبه إلى هذا الخطر الذى تمثله الجماعة الأم، ويمثله المتوالد عنها أيًّا كان وصفه وأيًّا كان اسمه؛ لأنهم جميعًا يرجعون إلى أصل واحد وأم واحدة رضعوا جميعًا منها واستقوا كل أفكارهم وتوجهاتهم من هذه الجماعة الأم وهى "الإخوان".