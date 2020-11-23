شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو ”الخليج 365”.. التضامن تبحث مساعدة الأب حامل ابنه بالمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد فعل حول ما نشره ”الخليج 365” عن الأب حامل ابنه على الكتف بالمترو فى بث مباشر من خلال تلفزيون الجريدة، تبحث وزارة التضامن الاجتماعىُ حاليا حالة الآب الذى ظهر، وهو يحمل ابنه على كتفه، فى إحدى محطات مترو الأنفاق وستعلن الوزارة بعد قليل آليات المساعدة للأسرة، فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة الاجتماعى بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وأيضا مساندة الأسر لرعاية أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة.

فى مشهد إنسانى هز السوشيال ميديا، على مدار الساعات الماضية، حينما ظهر أب، وهو يحمل ابنه على كتفه، فى احدى محطات مترو الأنفاق، حيث تبين أن الأب من البدرشين، ويحمل ابنه 3 مرات أسبوعيا لجلسات علاج طبيعى، بسبب إصابة الإبن بضمور فى الجانب الأيسر، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة تلبية طلبات هذا الأب المكافح، وتبنى حالته، وحالة ابنه.