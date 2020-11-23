البعثة الأممية: تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب ا)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الاثنين، تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى بعد غد الأربعاء، وذلك للسماح للمشاركين بدراسة خيارات الاختيار المقدمة في اجتماع اليوم.

وعقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، الاجتماع الافتراضي الأول من الجولة الثانية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسة البعثة، ستيفاني وليامز، وأعضاء الملتقى الليبيين.

وقالت البعثة في بيان تلقته «بوابة الوسط» إن الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي مخصصة لمناقشة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات.

ورحبت رئيسة البعثة، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع، بالتقدم المحرز في الجولة الأولى للملتقى التي عُـقدت في تونس خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري، لا سيما الاتفاق التوافقي على خارطة طريق للفترة التحضيرية وتحديد موعد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021.

وقالت وليامز للمشاركين: "لقد قطعتم خطوات مهمة إلى الأمام ورفعتم من آمال وتوقعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الوطنية" لكنها نبهت إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتخفيف من معاناة الليبيين.

كما اتفق المشاركون في الجولة الأولى على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع خلاصات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس، وحددوا معايير الترشح لهذه المناصب.