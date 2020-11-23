باشتراطات محددة.. متحدث "الحكومة" يعلن موعد عودة السماح بالبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه بداية من أول ديسمبر المقبل ستتم عودة حركة البناء مرة أخرى ولكن باشتراطات محددة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أنه يتم حاليًا وضع الاشتراطات البنائية الجديدة خلال أيام، موضحًا أنه لن يتم مد قرار وقف البناء والذي ينتهي خلال الأيام الحالية.

وأكد أنه بمجرد صدور الاشتراطات الجديدة والإعلان عنها، سيتم السماح بحركة البناء وفقًا لهذه الاشتراطات الجديدة.