قاموس أكسفورد يعجز عن اختيار كلمة عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

لم يستطع القائمون على أكبر قاموس شامل للغة الانجليزية، وهو قاموس أكسفورد، اختيار كلمة عام 2020.

وذكرت جامعة إكسفورد، وهي الناشر للقاموس، في بيان اليوم الاثنين: "كل عام تعكس كلمة العام التي يختارها إكسفورد الاتجاهات أو المزاج أو القضايا التي شغلت العالم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية".

وأضاف البيان: "لكن في عام 2020 ، تمامًا مثل حياتنا اليومية، شهدت اللغة الإنجليزية تغييرًا هائلاً لكي تتلائم مع الأحداث السريعة والمتعاقبة في العالم".

وبدلاً من ذلك اختار إكسفورد تقريرًا جديدًا للغة تحت عنوان "كلمات لعام غير مسبوق".

وتتضمن القائمة التطورات التي شهدها العام حسب تسلسلها التاريخي بدءا من "bush fires" أي حرائق الغابات التي اجتاحت أستراليا، ثم كلمة "impeachment" ومعناها إجراءات عزل الرئيس وكلمة "aquittal" ومعناها تبرئة وهي كلمات شاعت إبان مواجهة دونالد ترامب معركة قانونية في الكونجرس من أجل عزله.

واحتوت القائمة على الكثير من الكلمات التي ترددت على خلفية وباء فيروس كورونا.

وعلى العكس من ذلك شهد مصطلح "Brexit" أي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي تراجعًا في الاستعمال بنسبة 80 في المئة في عام 2020 حسبما يقول خبراء اللغة.