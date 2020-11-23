رحلة مؤقتة وعودة مؤكدة.. تفاصيل ترحيل "سفاح الجيزة" إلى سجن الاستئناف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ أسبوع، اصطحبت مأمورية من قسم شرطة الهرم "سفاح الجيزة" إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج هيكل عظمي خاص بضحيته الرابعة.

مع انتهاء أعمال استخراج رفات الضحية، تم ترحيل المتهم "قذافي.ف." 49 سنة، إلى سجن الاستئناف ليقضي عقوبة الحبس سنة في قضية سرقة والتي كانت بداية النهاية لـ"العراف القاتل".

وكشفت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات إن المتهم سينهي عقوبة الحبس في 14 أكتوبر من عام 2021.

وقالت المصادر إن النيابة أصدرت قرارار بحبسه 4 أيام بعد انتهاء مدة العقوبة. يعود بعدها إلى الجيزة وتحديدا قسم شرطة الهرم.

وأوضحت المصادر أن المتهم سيمثل أمام نيابة الهرم التي تتولى التحقيق في جرائم السفح ما بين 4 جرائم قتل (3 جيزة + الإسكندرية) واتهامات بالنصب والتزوير.