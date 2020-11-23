ستيفن شوارزمان: ترامب بحاجة إلى تجاوز مرحلة الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - ( د ب أ)

قال ستيفن شوارزمان، أحد أبرز مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وول ستريت، إن الوقت قد حان له لقبول خسارته الانتخابات، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين.

وأضاف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بلاكستون" للاستشارات المالية في بيان اليوم الاثنين، إن نتيجة التصويت في 3 نوفمبر الجاري: "أصبحت مؤكدة جدًا اليوم"، مما يشير إلى أنه حتى أبرز مؤيدي ترامب يريدون رؤية نهاية لجهوده لقلب النتيجة.

وقال شوارزمان: "لقد دعمت الرئيس ترامب والمسار الاقتصادي القوي الذي بناه. مثل الكثيرين في مجتمع الأعمال، أنا مستعد لمساعدة الرئيس المنتخب بايدن وفريقه في مواجهة التحديات الكبيرة لإعادة بناء اقتصادنا في مرحلة ما بعد كوفيد 19."