العراق تعتقل شخصين بعد تسللهما من الأراضي السورية

اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم الاثنين شخصين أحدهما سوري والثاني تركي بعد تسللهما من الأراضي السورية إلى العراق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت المديرية في بيان صحفي: "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 والفوج الأول لواء المشاة 71 وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني وباستخدام الكاميرات الحرارية، ألقت القبض علىشخصين أحدهما سوري والآخر تركي كانا قادمين من الأراضي السورية باتجاه أراضينا عبر منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي محافظة نينوى".
يذكر أن العراق، أعلنت اليوم الاثنين، اعتراف "داعشية" وابنها بتنفيذ عملية اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدينشمالي البلاد، وذلك خلال التحقيقات الأولية معهما في
تنفيذ جريمتهما النكراء بالاشتراك مع أربعة إرهابيين آخرين.
وأضافت: "تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".
وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء (ام وابنها)".
وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أن "دوافع جريمة القتل ارهابية"، مبينة أن "المرأة وابنها ينتميان لتنظيم داعش".
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