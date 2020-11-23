الأردن يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن هذه النشاطات الاستيطانية مرفوضة ومدانة، وتعتبر خرقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم

المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.



وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة غير شرعية، وخطوة أحادية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتقويضًا

لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل، وتنسف فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.



وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.



جدير بالذكر ان الحكومة الإسرائيلية صدقت على تخصيص أكثر من مليار شاقل "330 مليون دولار"، لدعم المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن "الحكومة وافقت على دعم مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بـ1.1 مليار شاقل".