أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن هذه النشاطات الاستيطانية مرفوضة ومدانة، وتعتبر خرقًا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل، وتنسف فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة غير شرعية، وخطوة أحادية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتقويضًا
وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.
جدير بالذكر ان الحكومة الإسرائيلية صدقت على تخصيص أكثر من مليار شاقل "330 مليون دولار"، لدعم المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن "الحكومة وافقت على دعم مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بـ1.1 مليار شاقل".
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.