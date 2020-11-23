أوابك: الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى خلال الربع الثالث من العام الحالي

قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن أداء الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى خلال الربع الثالث من العام الحالي "عقب تسجيله لإنكماش فصلي خلال الربع الثاني وصف بأنه هو الأسرع والأعمق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)".



وأضافت (أوابك) في تقريرها الربع السنوي حول الأوضاع البترولية العالمية الصادر في الكويت اليوم الاثنين أن هذا التعافي يأتي تزامنا مع استئناف النشاط الاقتصادي وتخفيف إلغاء القيود والتدابير الاحترازية التي تم فرضها للحد من انتشار هذه الجائحة في معظم دول العالم لافتة إلى وجود حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي خلال الفترة المتبقية من 2020 في ضوء بدء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا.



وبينت أن النشاط الاقتصادي عاد للتوسع في معظم الاقتصادات العالمية خلال الربع الثالث

من 2020 بدعم من تدابير التحفيز الحكومية ومن بينها إجراءات دعم وتحفيز السياسات النقدية التيسيرية التي تبنتها البنوك المركزية الكبرى والهادفة إلى التخفيف من حجم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ولفتت إلى تراجع معدلات البطالة وسط انتعاش مبيعات التجزئة والإنفاق الاستهلاكي والأنشطة الصناعية والخدمية بخاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية التي شهد اقتصادها نموا بوتيرة قياسية بلغت 1ر33 خلال الربع الثالث من عام 2020.



وأوضحت أن الطلب العالمي على الطاقة شهد تحسنا ملحوظا وارتفع حجم التجارة العالمية في ضوء تأكيد دول (أوبك +) المستمر على الالتزام بالاتفاق التاريخي بشأن الخفض القياسي للإنتاج الأمر الذي أسهم في تحقيق انعكاس إيجابي في

تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية المتضررة من جائحة (كوفيد -19).



وأفادت بأن الجزء الأول من التقرير يتناول الواقع والآفاق المستقبلية للتطورات الاقتصادية العالمية وفق المجموعات الاقتصادية الدولية الرئيسية في حين يستعرض الجزء الثاني تطورات أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية والعوامل المؤثرة عليها من عرض وطلب ومستويات المخزون النفطي والعوامل الأخرى وحركة التجارة النفطية وتطور صناعة تكرير النفط الخام العالمية.



وقالت إن الجزء الثالث يستعرض متابعة لأخر التطورات في مجال الطاقات المتجددة بينما يستعرض الجزء الرابع الهيدروجين كوقود للمستقبل فيما خصص الجزء الخامس لبيان أهم الأحداث الاقتصادية والعوامل الجغرافية السياسية والعوامل الأخرى التي شهدتها السوق البترولية العالمية وكانت لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على أسعار النفط.



وبينت أن الجزء السادس من التقرير يتناول التطورات الحاصلة في اتفاق باريس لتغير المناخ والأمور المرتبطة به في حين يتناول الجزء السابع الانعكاسات المحتملة للتطورات في أسواق البترول على اقتصادات الدول الأعضاء في (أوابك) بينما يستعرض الجزء الثامن والأخير من التقرير الاَفاق المستقبلية لأسواق النفط العالمية على المدى القريب.

