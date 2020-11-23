الصحة العالمية: إيطاليا سادس دولة في العالم تجاوزعدد وفياتها 50 ألف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إيطاليا أصبحت سادس دولة في العالم تجاوز عدد الوفيات فيها 50 ألف حالة، والثانية في أوروبا بعد بريطانيا، بعد تسجيل 630 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في فبراير إلى 50453، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 22930 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع

إجمالي الإصابات إلى مليون و1432 حالة في ثامن أعلى حصيلة في العالم.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 188 ألفًا و747 تحليلًا للكشف عن العدوى حتى الـ24 ساعى الأخيرة، كما أن هناك 553 ألفًا و98 شخصًا تماثلوا للشفاء على مستوى البلاد فور تسجيل 13 ألفًا و574

حالة تعافٍ جديدة منذ مساء أمس.

كان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا أعلن أن حملة تلقيح ضخمة سيتم إطلاقها في يناير، معتبرا أنها "ستكون حملة من دون سابق مثيل وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد".

واعتبر سبيرانتزا أن "اللقاحات تمثل تقدما هائلا في تاريخ البشرية"، مدافعا عن استخدامها في بلد شهد بعض المعارضة الملحوظة لها.

أشار وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا السبت إلى أنّ إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا، تخطط لإطلاق حملة تلقيح ضخمة في يناير.