محكمة باريس توقف محاكمة ساركوزي حتى الخميس المقبل

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، جرى تعليقها بعد وقت قصير من بدئها اليوم الاثنين.

وقد اتخذ القرار بناء على طلب من جيلبرت أزيبرت، المحامي العام السابق في محكمة النقض وأحد المتهمين الآخرين، بتأجيل المحاكمة لأسباب صحية شخصية. ولم يمثل أمام المحكمة اليوم.

وبناء على ذلك، تم تعليق المحاكمة حتى يوم الخميس المقبل، وأمرت المحكمة بتقديم تقرير طبي حول حالة أزيبرت الصحية، وفقا لما

ذكرته قناة (بي أف أم تي في) الإخبارية.

وتتعلق القضية باتهامات بأن ساركوزي حاول رشوة أزيبرت للحصول على معلومات سرية عن تحقيق منفصل مرتبط بساركوزي بشأن تمويل الحملة

الانتخابية.

لُقّب بالرئيس اللامع لما اعتبره الكثيرون في فرنسا أناقته وذوقه الفخم، لكن نيكولا ساركوزي يواجه الآن الواقع القاسي المتمثل في قاعة محكمة بلا روح.

وسيكون أول رئيس سابق في فرنسا الحديثة يظهر في قفص

الاتهام.

وقاد ساركوزي فرنسا من عام 2007 إلى 2012.

وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الغموض الإجرائي حول هذه المحاكمة. تعطلت جلسات المحكمة بسبب أزمة فيروس كورونا وشخصية رئيسية في القضية، وهو القاضي الكبير السابق غيلبرت أزيبرت، ويبلغ من العمر 74 عاما ولن يمثل أمام المحكمة.

وكان قد حُكم على رئيس فرنسي سابق آخر، جاك شيراك، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011، بتهمة تحويل أموال عامة وإساءة استخدام الثقة العامة. وتعود تلك الجرائم إلى وقت توليه منصب رئيس بلدية باريس.

لكنه لم يمثل أمام المحكمة بسبب اعتلال صحته، ونفى ارتكابه أي مخالفات.