أمريكا تدرس تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بشكل دائم

بينما أشارت وسائل إعلام محلية سابقا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، منظمة إرهابية قبل مغادرة الرئيس منصبه في يناير القادم، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، داعيا الحوثي إلى الابتعاد عن إيران، والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.

ويرى محللون أن التصنيف المتوقع لحركة الحوثي كمنظمة إرهابية يُعد أحدث تصعيد من جانب إدارة ترمب، في إطار مواجهة إيران بالشرق الأوسط.

واعتمادًا على ماهية الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة لتصنيف الجماعة، فيمكن أن تتراوح العواقب من معاقبة كبار قادة الحوثيين إلى معاقبة جميع المنتسبين للحركة، وإيقاع عقوبات جنائية بحق أي شخص يقيم تعاملات مالية أو تجارية مع الجماعة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت صنفت، سابقا، ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران بالفعل منظمة إرهابية.