الارشيف / اخبار العالم

أمريكا تدرس تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بشكل دائم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بينما أشارت وسائل إعلام محلية سابقا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، منظمة إرهابية قبل مغادرة الرئيس منصبه في يناير القادم، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، داعيا الحوثي إلى الابتعاد عن إيران، والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.

ويرى محللون أن التصنيف المتوقع لحركة الحوثي كمنظمة إرهابية يُعد أحدث تصعيد من جانب إدارة ترمب، في إطار مواجهة إيران بالشرق الأوسط.

واعتمادًا على ماهية الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة لتصنيف الجماعة، فيمكن أن تتراوح العواقب من معاقبة كبار قادة الحوثيين إلى معاقبة جميع المنتسبين للحركة، وإيقاع عقوبات جنائية بحق أي شخص يقيم تعاملات مالية أو تجارية مع الجماعة.

يذكر أن المملكة العربية كانت صنفت، سابقا، ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران بالفعل منظمة إرهابية.


كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تدرس تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بشكل دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"