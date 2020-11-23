وأضاف أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، داعيا الحوثي إلى الابتعاد عن إيران، والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.
ويرى محللون أن التصنيف المتوقع لحركة الحوثي كمنظمة إرهابية يُعد أحدث تصعيد من جانب إدارة ترمب، في إطار مواجهة إيران بالشرق الأوسط.
واعتمادًا على ماهية الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة لتصنيف الجماعة، فيمكن أن تتراوح العواقب من معاقبة كبار قادة الحوثيين إلى معاقبة جميع المنتسبين للحركة، وإيقاع عقوبات جنائية بحق أي شخص يقيم تعاملات مالية أو تجارية مع الجماعة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت صنفت، سابقا، ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران بالفعل منظمة إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تدرس تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بشكل دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.