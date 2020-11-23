وأوضحت أن السلطات الإيرانية لا تأخذ في الاعتبار امتلاك الشخص لجنسية ثانية غير الجنسية الإيرانية، محذرةً أنه في حال التوقيف، تكون إمكانية الحصول على دعم قنصلي «محدودة جداً، بل معدومة».
وأضافت «في الماضي، حصلت عدة توقيفات لأشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والألمانية، غالباً دون أسباب مفهومة، آخرها في أكتوبر 2020»، من دون أن تعطي تفاصيل عن هوية الأشخاص المقصودين.
وقال أحد المتحدثين باسم المنظمة، فاليريو كروغر، لفرانس برس «هذا اتهام عادة ما يستخدم في إيران، لا سيما ضد الأشخاص الذين يحملون جنسيتين».
وأضاف «هذا التوقيف يخدم النظام لأسباب سياسية، فهو يتهم الناس أحياناً بالتجسس، وغالباً يكون من خلف ذلك طلبات فدية».
كانت هذه تفاصيل خبر برلين توصي مواطنيها من أصل إيراني بعدم زيارة طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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