الكشف عن خلية موالية لداعش في المغرب

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، وينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول، كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لتنظيم «داعش» الإرهابي في عدد من الدول الأجنبية.
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