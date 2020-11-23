تهديد أوروبي لمعرقلي المفاوضات الليبية

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، «نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي، والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد».
وأضافت «ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية، إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة».
وحذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، آنذاك الأشخاص المتمسكين بـ«الوضع الراهن» والحريصين قبل كل شيء على «الحفاظ على امتيازاتهم».
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