تفجير سكة حديد في باكستان

فجر مسلحون مجهولون سكة حديد في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أدى إلى توقف حركة القطارات.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على السكة الحديدية في منطقة «ماتش» بإقليم بلوشستان في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأن انفجارها أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع تمهيداً لبدء أعمال الصيانة واستئناف حركة القطارات التي توقفت بعد التفجير.

وبينت أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن العناصر المسؤولة عن التفجير.