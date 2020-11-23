تفجير سكة حديد في باكستان

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على السكة الحديدية في منطقة «ماتش» بإقليم بلوشستان في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأن انفجارها أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد.
وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع تمهيداً لبدء أعمال الصيانة واستئناف حركة القطارات التي توقفت بعد التفجير.
وبينت أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن العناصر المسؤولة عن التفجير.
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