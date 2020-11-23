نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة له على تويتر قبل قليل، وجود أي اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وقال: اطلعت على بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن هذا اللقاء المزعوم، وأؤكد أنه لا وجود لمثل هذا الاجتماع، بل كان الاجتماع بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-وزير الخارجية: لم يحصل أي اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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