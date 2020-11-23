الجامعة العربية تدعو إلى تأمين التوزيع المبكر والعادل للقاحات «كورونا»

سيف اليزيد - دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية لتأمين التوزيع المبكر والعادل والشامل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتي سيجري توفيرها وتدبير التمويل العاجل لتوريدها للدول النامية والأقل نمواً.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في الحوار رفيع المستوى الذي دعا إليه أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة مع رؤساء المنظمات الإقليمية والذي عقد بعد ظهر اليوم الاثنين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

ووجه أبو الغيط نداء مشتركاً بين الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية يدعو الدول والمؤسسات الدائنة إلى إسقاط أو تخفيف الديون على الدول الأقل نمواً، وتطوير نظم الإنذار المبكر المختلفة لتشتمل على آليات محددة للتنبؤ بانتشار الأوبئة ومخاطر استفحالها في مناطق الصراع أو الدول الخارجة من النزاعات أو العرضة للاهتزاز.

وأشار في هذا السياق إلى الأعباء الهائلة الإضافية التي خلفتها الجائحة على المنطقة العربية المثقلة أصلاً بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والنازحين داخلياً، وغيرها من التحديات الهيكلية الضخمة التي تمس أمن واستقرار وسلامة العديد من دولها.





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