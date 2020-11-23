وزير الخارجية السعودي ينفي أي لقاء بين ولي العهد محمد ين سلمان ونتنياهو 

في أول رد على تسريب لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة نيوم السعودية، نفى وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود حدوث اللقاء.



وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود كتب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020: "اطلعت على تقارير صحفية عن اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة لوزير (الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو. لم ينعقد مثل هذا الاجتماع. الموجودون كانوا مسؤولين أمريكيين وسعوديين فقط".



وكانت مصادر إسرائيلية رفيعة قالت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن لديه أي اعتراض على الكشف عن اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، فيما أكد مسؤولون سعوديون يوم الاثنين الاجتماع لصحيفة وول ستريت جورنال.



وفي حين توشك ولاية ترامب على نهايتها، يحاول بومبيو إقناع السعودية بأن تحذو حذو جارتيها الإمارات والبحرين في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. وبالإضافة إلى الرغبة في احتواء إيران يشعر ترامب وبومبيو بالقلق أيضاً من احتمال قيام إدارة بايدن المقبلة بإعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.



في حين قال بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني إنه سيعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية مع إيران إذا استأنفت طهران الالتزام التام بالاتفاق أولاً. وأضاف أنه سيعمل مع الحلفاء لتعزيز شروط الاتفاق.



من ناحية أخرى ترفض الرياض حتى الآن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قائلة إنه يتعين تحقيق الأهداف المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية أولاً. لكن السعوديين سمحوا منذ أغسطس/آب للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيهم في طريقها إلى وجهات خليجية وإلى آسيا.