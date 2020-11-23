مراكش.. تأجيل النطق بالحكم في قضية تحرش جنسي بموظفة في مقر عملها بثانوية تأهيلية

قررت المحكمة الابتدائية في مراكش، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في قضية تحرش جنسي بموظفة في مقر عملها بثانوية تأهيلية في مراكش من طرف مدير المؤسسة إلى غاية 7 دجنبر المقبل.

وأوضح الناشط الحقوقي عمر أربيب لـ”اليوم24″، أن الأمر يتعلق بقضية تعود تفاصيلها إلى بداية عام 2019، إذ سبق أن اتهمت موظفة مدير ثانوية تأهيلية في مراكش بالتحرش بها، ولها شاهدتين، زميلتين لها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث المذكور أدى إلى احتجاجات أمهات التلاميذ، وبعض الحقوقيين أمام المؤسسة، دعما للموظفة، التي قد تكون تعرضت للتحرش.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن توجهت إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي، تطالب من خلاها فتح تحقيق حول التحرش الجنسي داخل مقر العمل، والشطط في استعمال السلطة من طرف مدير ثانوية تأهيلية.