التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2587 بكورونا.. 54% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2587 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 729 حالة، من بينها 596 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 663 حالة جديدة، منها 240 حالة بالقنيطرة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 366 حالة، منها 159 حالة بأكادير. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 232 حالة، منها 89 بمراكش. وبجهة الشمال، سجلت 200 حالة، منها 74 حالة بطنجة. وبجهة الشرق، سجلت 194 حالة، منها 81 حالة بالناظور. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 58 حالة، ثم 48 بجهة فاس مكناس، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 38 حالة، وبجهة درعة تافلالات سجلت 29 حالة، ثم 26 حالة بالعيون الساقية الحمراء، و4 حالات بجهة كلميم واد نون. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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