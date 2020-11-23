شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على " داعشي" في مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل
أعلن ذلك الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان صحفي, مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكّن من إلقاء القبض على الإرهابي المذكور المكنّى بـ "أبو نبأ" الذي كان يتولى مهمة التنسيق الإداري العام لعصابات "داعـش" الإرهابية.
وأوضح أنه تم تتبع الإرهابي المذكور مُنذ انطلاقه من إحدى الدول إلى حين وصوله إلى بغداد حيث تم القبض عليه, منوها بأن الإرهابي كان يعتزم عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف بغداد.
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