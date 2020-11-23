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روسيا تعتقل "كولونيل" على خلفية تفجيرات قطار أنفاق موسكو 

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اعتقلت السلطات الروسية اليوم الاثنين ، ضابط شرطة برتبة كولونيل في منطقة داغستان الجنوبية ووجهت إليه اتهاما بارتكاب جرائم بما فيها جرائم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد اتهامه بمساعدة انتحارية في هجوم استهدف قطار الأنفاق في موسكو عام 2010.

وقالت لجنة التحقيق في البلاد، وهي الجهة التي تحقق في الجرائم الكبرى، إنها ألقت القبض على غازي إيساييف، وهو مسؤول في وزارة الداخلية يشرف على مقاطعة كيزليارسكي في داغستان، ضمن التحقيق في الهجوم الذي أدى لمقتل 39 وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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