شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتقل "كولونيل" على خلفية تفجيرات قطار أنفاق موسكو والان نبدء بالتفاصيل
وقالت لجنة التحقيق في البلاد، وهي الجهة التي تحقق في الجرائم الكبرى، إنها ألقت القبض على غازي إيساييف، وهو مسؤول في وزارة الداخلية يشرف على مقاطعة كيزليارسكي في داغستان، ضمن التحقيق في الهجوم الذي أدى لمقتل 39 وإصابة أكثر من 100 آخرين.
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