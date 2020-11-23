شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: العالم بحاجة لـ4,3 مليار دولار لتوزيع اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن هناك خطورة من سحق الفقراء والضعفاء خلال التدافع للحصول على لقاحات فيروس كورونا ، مضيفا أن ثمة حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة اللقاحات. وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس يتحدث خلال مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف. ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم (كوفاكس) التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى. وحتى الآن، جمعت خمسة مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا. كما سيكون تقييم لقاحات كورونا بشكل نهائي بداية العام المقبل.

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