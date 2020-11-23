شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا : 58.7 مليون إصابة و 1.39 مليون وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و390 ألفا و 3 حالات.
كانت البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، قد اظهرت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونا و 649 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48ر37 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و388 ألف حالة.
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