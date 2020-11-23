شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا : 58.7 مليون إصابة و 1.39 مليون وفاة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 58 مليونا و766 ألفا و731 حالة، حتى الساعة1300 و 25 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الاثنين ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و390 ألفا و 3 حالات.

كانت البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، قد اظهرت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونا و 649 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48ر37 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و388 ألف حالة.