فاعلية لقاح «أسترازينيكا» قد تصل لـ90% و200 مليون جرعة بنهاية العام ودول الخليج تتخطى المليون إصابة

■ العراق يوسع خططه لاستيراد لقاحات

■ المغرب يواصل تسجيل إصابات مرتفعة

■ مصر تعلن رسميا الدخول في الموجة الثانية

■ تحذير من إصابة النظام الصحي فـي غزة بالشلل

■ عودة الإغلاق الجزئي بالضفة الغربية

■ سوريا تمنع إقامة الحفلات خلال أعياد الميلاد

■ لقاح فايزر قد ينال الموافقة فـي بريطانيا خلال أسبوع

■ إسبانيا تبدأ برنامج التطعيم ضد كورونا فـي يناير

■ فرنسا تكتشف عدوى كورونا بمزرعة لحيوان المنك

■ بدء إنتاج لقاح سبوتنيك فـي بيلاروسيا

■ الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان بنيودلهي

■ ماليزيا تعلق العمل بـ28 منشأة لتصنيع القفازات

■ باكستان تغلق المؤسسات التعليمية

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت شركة أسترازينيكا إن فاعلية لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى نحو 90 بالمئة ودون أي آثار جانبية خطرة بما يمنح العالم أداة إضافية مهمة لوضع حد للجائحة. وأظهرت بيانات تجارب مراحل متقدمة في بريطانيا والبرازيل أن اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد تصل فاعليته إلى 90 بالمئة في الوقاية من كوفيد19 إذا تم التطعيم بنصف جرعة في البداية ثم جرعة كاملة وبينهما شهر على الأقل. وتعتمد درجة فاعلية اللقاح على اختلاف طريقة إعطاء الجرعات، إذ أظهرت طريقة أخرى في التطعيم فاعلية نسبتها 62 بالمئة، إذا تم التطعيم بجرعتين كاملتين يفصلهما شهر على الأقل وبالتالي أظهرالتحليل المجمع للبيانات من طريقتي التطعيم متوسط فعالية 70 بالمئة للحماية من الفيروس. وقالت بام تشنج المديرة التنفيذية للعمليات في شركة أسترازينيكا إن الشركة سيكون لديها 200 مليون جرعة بحلول نهاية العام الحالي، وإن 700 مليون جرعة ستكون جاهزة على مستوى العالم بنهاية الربع الأول من عام 2021. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 59 مليونا و90 ألفا و257 حالة.

خليجيا، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد19 طبقا لإحصاء أجرته رويترز وفقا للبيانات التي نشرتها كل دولة. الى ذلك، يواصل العراق استيراد كميات إضافية من اللقاح ضد فيروس كورونا، حسبما أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية. ووفقا لوكالة “واع” للأنباء العراقية، قال مسؤول بالصحة العراقية إن “العراق ماضٍ في اتفاقه مع مرفق كوفاكس، وبالوقت نفسه متواصل مع الشركات المصنعة، وأي لقاح يحرز موافقة منظمة الصحة العالمية سنستورده”. في السياق، قالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 3979 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في العراق إلى 324 ألفا و941 إصابة.

بدورها، أعلنت مصر رسميا أمس دخولها في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. وفق ما أفادت به وزيرة الصحة والسكان هالة زايد. وفي قطاع غزة، قال مستشارون للصحة العامة إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى في القطاع بحلول الأسبوع المقبل. وسجل القطاع الذي يعاني سكانه من الزحام والفقر، نحو 14 ألف حالة إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قررت الحكومة الفلسطينية عودة الإغلاق الجزئي في محافظاتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي سوريا أصدرت وزارة السياحة تعميماَ يقضي بعدم إقامة حفلات فنية في المطاعم والمنشآت السياحية خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

دوليا، ذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن اللقاح الذي تنتجه شركة “فايزر” الأميركية، قد يحصل على موافقة الجهات المختصة في بريطانيا في غضون أسبوع، وحتى قبل التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة. من جهتها، أعلنت السلطات الألمانية، تمديد الإجراءات الحالية لاحتواء جائحة كورونا، لتستمر حتى ديسمبر المقبل. بدوره، قال رئيس الوزراءالإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير وتتوقع تغطية قطاع كبير من السكان في غضون ستة أشهر.

وفي أستراليا أعيد فتح الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيوساوث ويلز الولايتين الأكثر اكتظاظا بالسكان، وذلك بعد إغلاقهما لمدة 138 يوما بسبب الجائحة . وفي فرنسا قالت وزارة الزراعة إنه جرى اكتشاف فيروس كورونا في عدد من حيوانات المنك بمزرعة في غرب فرنسا مشيرة إلى أنه تقرر إعدام ألف منها. في السياق، أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أن إيطاليا سوف تعلق أنشطة تربية حيوانات المنك حتى نهاية فبراير بسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، إنه سيتم إنتاج الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك” الروسي في ظروف مخبرية في بيلاروسيا هذا العام.

آسيويا، فرضت السلطات الصينية الحجر الصحي في منطقة منشوريا الواقعة على الحدود مع إقليم ترانس بايكال الروسي، بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا. وفي الهند، قال مسؤول حكومي إن الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في الوقت الذي تواجه فيه نيودلهي نقصا في عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء.

الى ذلك، أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب في إفادة أن ماليزيا سوف تغلق مؤقتا 28 مصنعا لأكبر مصنعي القفازات المطاطية في العالم في ولاية سيلانجور، لتمكين العمال من الخضوع للفحص مع تزايد الإصابات بكورونا . فيما أعلن وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود إغلاق المؤسسات التعليمية في أنحاء باكستان ابتداء غد الأربعاء حتى الثامن من يناير المقبل في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا .