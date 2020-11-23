سعر لقاح «مودرنا» من25 إلى 37 دولارا .. و«سبوتنيك» الأرخص بين اللقاحات

برلين ـ عواصم ـ وكالات: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا” الأميركية للتكنولوجيا الحيوية عن النطاق السعري المقرر للقاح “كوفيد19” الذي طورته شركته وحقق نجاحا كبيرا في التجارب السريرية. وقال ستيفان بانسل في تصريحات لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية، إن النطاق السعري المقرر يتراوح بين 25 و37 دولارا للجرعة الواحدة من اللقاح، وذلك بناء على الكمية المطلوبة. من جهته، قال مركز جامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح “سبوتنيك “ ضد فيروس كورونا المستجد إنه سيطرح اللقاح بسعر أقل من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودِرنا الأميركيتين. وأفادت تغريدة لحساب اللقاح الرسمي على موقع “تويتر” أن “سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا”.

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