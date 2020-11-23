دراسة تربط بين التباين فـي خلايا الدم الحمراء ووفيات كورونا

مدريد ـ وكالات: أكدت دراسة أولية أجريت في المستشفيات العامة في جزر الكناري بإسبانيا وجود صلة بين المستوى العالي من التباين في خلايا الدم الحمراء ومعدل الوفاة بين مرضى (كوفيد19) الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة. وتقدم نتائج الدراسة معلومات جديدة حول القدرة على التنبؤ بوفيات المرضى المصابين بـ كوفيد19، حسبما ذكرت مستشفى كانارياس الجامعية في بيان لها، حيث تشير إلى أن التباين الكبير في خلايا الدم الحمراء من حيث الحجم والعدد يرتبط بارتفاع معدل الوفيات لدى المرضى.

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