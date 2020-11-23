كورونا.. الوفيات تتخطى الـ50 ألفاً في دولة أوروبية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 630 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في فبراير إلى 50453.
كما أفادت الوزارة بتسجيل 22930 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و1432 حالة في ثامن أعلى حصيلة في العالم.
وأصبحت إيطاليا سادس دولة في العالم تجاوز عدد الوفيات فيها 50 ألف حالة، والثانية في أوروبا بعد بريطانيا.
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