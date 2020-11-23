مقرب من الصدر يدعو الى صلاة 'جمعة موحدة' في ساحة التحرير

دعا مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الى صلاة "جمعة موحدة" في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال صالح محمد العراقي في تغريدة على "تويتر"، إنه "بعد ان كادت ان تكون ساحة التحرير مكانا للفاحشة ومعصية الله.. وجب علينا نحن المؤمنون ان نرفع صوت الله فيها".
وأضاف "فيا ايها المؤمنون من النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد صلوا في ساحة التحرير الحبيبة صلاة الجمعة الموحدة ولتذكروا الله كثيرا ولتسبحوه طويلا ثم هبوا الى الوقفة الساندة سلما بعدها وبكامل الشروط الصحية".
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