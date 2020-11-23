النقل تكشف عن زيادة في عبور الطائرات للأجواء العراقية

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الاثنين، عن وجود زيادة في عبور الطائرات للأجواء العراقية. وقال الشبلي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تناقش إمكانية إحالة مشروع مطاري الناصرية والأنبار إلى الاستثمار"، مبينا أنه "من المؤمل أن تكون هنالك قروض فرنسية لإنشاء مطار الموصل". وأضاف، أن "هناك زيادة في عبور الطائرات للأجواء العراقية وصلت نحو 300 طائرة تدخل الأجواء وبسعر عبور 450 دولارا للطائرة الواحدة"، مؤكداً أنه "هناك اجتماعات بشأن تحديد المبالغ للترانزيت".



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