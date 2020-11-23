التربية تتحدث عن الدور الثالث لطلبة السادس الاعدادي

أكدت وزارة التربية، الاثنين، أنها بانتظار بانتظار موافقة مجلس الوزراء لإجراء الدور الثالث.

وقالت التربية بحسب وكالة الانباء العراقية، "نحن بانتظار موافقة مجلس الوزراء لإجراء الدور الثالث لطلبة السادس الاعدادي".

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