رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يتوعد 'معرقلي' المشاريع الاستثمارية

شدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب أحمد سليم الكناني، الاثنين، على تفعيل النافذة الواحدة في منح الفرص الاستثمارية، متوعداً بـ"محاسبة كل من يحاول عرقلة ترويج المعاملات بحجج واهية وأساليب روتينية وبيروقراطية تؤدي الى عرقلة المشاريع الاستثمارية".
ولفت الكناني، بحسب البيان، إلى "وجود مشاريع كثيرة تعاني من تلكؤ في العمل لأسباب غير موضوعية، كما أن هناك إجازات استثمارية ممنوحة لمستثمرين بدون أي عمل على الواقع وهذا ما يستدعي المحاسبة، وأن لجنة الاقتصاد النيابية ستقوم بدورها الرقابي في محاسبة المقصرين وسحب الإجازات الاستثمارية من المتلكئين والمضاربين في المال العام".
وأضاف الكناني، أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار داعمة ومستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنجاح عمل هيئة الاستثمار وحل المشاكل التي تواجه عمل الهيئة من خلال تشريع القوانين ومنح التسهيلات اللازمة".
ودعا الكناني إلى أن "تتحمل الهيئة مسؤوليتها وأن تنهض بمشاريعها، ولا مجال للمهادنة مع المقصرين سواء من الهيئة أو المستثمرين"، متابعاً أن "على الهيئة أن تركز على المشاريع التي تدعم الاقتصاد الوطني من خلال رفد موازنة الدولة بالأموال فضلاً عن تشغيل الايدي العاملة المحلية، وأن لجنتنا ستكون داعمة بكل امكانياتها لهذا التوجه".
من جانبها، ثمنت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، "عمل لجنة الاقتصاد والاستثمار من خلال متابعة المشاريع التي تقوم الهيئة بإحالتها للتنفيذ، والدعم المقدم للهيئة من قبل اللجنة"، متعهدة بـ"تقديم تقارير دورية مفصلة عن عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة".
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