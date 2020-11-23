تصريح متفائل من الصحة العالمية بخصوص لقاح كورونا

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، الاثنين، إن "الأخبار عن لقاح مضاد لفيروس كورونا تعني أن النور في آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا".
وأضاف غبريسوس في إحاطة افتراضية في جنيف: "هناك خطر حقيقي لأن يتعرض الفقراء والمستضعفون للدهس في التدافع من أجل لقاحات فيروس كورونا".
وأشار غبريسوس، إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لتقاسم اللقاحات".
وأشار غبريسوس، إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لتقاسم اللقاحات".
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