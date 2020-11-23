تصريح متفائل من الصحة العالمية بخصوص لقاح كورونا

وأضاف غبريسوس في إحاطة افتراضية في جنيف: "هناك خطر حقيقي لأن يتعرض الفقراء والمستضعفون للدهس في التدافع من أجل لقاحات فيروس كورونا".

وأشار غبريسوس، إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لتقاسم اللقاحات".

