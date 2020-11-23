النوارس تخطف تعادلاً قاتلاً امام الصقور في كلاسيكو العراق

المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ومن دون جمهور، انتهى شوطها الاول سلبياً من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني، استطاع فريق الصقور ان يقص شريط اهداف المباراة عن طريق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 56 بعد مجهود فردي ومن هجمة مرتدة.



بعدها اجرى مدرب النوارس باسم قاسم عدة تغييرات من اجل تكثيف الضغط وتعديل الكفة وبالفعل نال ما اراد في الدقيقة 91 عندما سجل مهند عبد الرحيم هدف التعديل من كرة رأسية مستغلاً الخروج الخاطئ للحارس فهد طالب.

التعادل ابقى الصقور في صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما وجد فريق النوارس نفسه في المركز السابع برصيد 6 نقاط.