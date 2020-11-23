كاميرات حرارية تقود إلى اعتقال أجنبيين تسللا من سوريا باتجاه العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، اعتقال شخصين أحدهما سوري الجنسية والآخر يحمل الجنسية التركية، تسللا من الأراضي السورية باتجاه العراق.

وقالت المديرية، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ والفوج الأول لواء المشاة ٧١ وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني وباستخدام الكاميرات الحرارية، ألقت القبض على اثنين أحدهما سوري والآخر تركي، من المتسللين الأجانب القادمين من الأراضي السورية باتجاه اراضينا عبر منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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