ساركوزي يمثل أمام القضاء بتهم فساد

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وتردد أن ساركوزي حاول في عام 2014 الحصول على أسرار تحقيق من محام بارز في محكمة النقض من خلال محاميه.ويخضع محامي ساركوزي منذ فترة طويلة تييري هيرزوج أيضا للمحاكمة، وإذا ثبتت إدانتهما، يمكن أن يواجه الاثنان عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.
وتعتبر محاكمة باريس، التي تستمر حتى 10 ديسمبر، غير مسبوقة في التاريخ الفرنسي الحديث.
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