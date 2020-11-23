السعودية تتصدر 68 رحلة جوية لمصر يوميا

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وقالت مصادر «بعد استئناف حركة الطيران الدولية بمطارات مصر ضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تشهد حركة الطيران القادمة إلى مصر تنظيم 68 رحلة طيران طوال يوم أمس لنقل 6564 راكبا من المصريين العالقين بالخارج وبعض العرب والأجانب المرتبطين بمصالح بمصر».وأضافت المصادر أن الرحلات تصل من مختلف مدن العالم، وقد بدأت سلطات مطار القاهرة في تنفيذ قرار حظر دخول كل الركاب القادمين من الخارج سواء المصريين أو الأجانب بدون تحليل (بي. سي. آر) يفيد خلوهم من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصولهم إلى مصر مع فحص حراري لدى الوصول.
الرحلات المصرية:
- 18 رحلة للسعودية
- 11 للإمارات
- 5 للسودان وتركيا
- 3 لليمن ولبنان والعراق والأردن
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