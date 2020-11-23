شكرا لقرائتكم خبر السعودية تتصدر 68 رحلة جوية لمصر يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت السعودية واجهات الجسر الجوي المصري الذي انطلق أمس بـ68 رحلة طيران لشركات طيران مصرية وعربية وأجنبية لنقل 6564 راكبا مصريا وأجنبيا قادمين من الخارج، بعد استئناف حركة الطيران بمطارات مصر.

وقالت مصادر «بعد استئناف حركة الطيران الدولية بمطارات مصر ضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تشهد حركة الطيران القادمة إلى مصر تنظيم 68 رحلة طيران طوال يوم أمس لنقل 6564 راكبا من المصريين العالقين بالخارج وبعض العرب والأجانب المرتبطين بمصالح بمصر».

وأضافت المصادر أن الرحلات تصل من مختلف مدن العالم، وقد بدأت سلطات مطار القاهرة في تنفيذ قرار حظر دخول كل الركاب القادمين من الخارج سواء المصريين أو الأجانب بدون تحليل (بي. سي. آر) يفيد خلوهم من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصولهم إلى مصر مع فحص حراري لدى الوصول.

الرحلات المصرية: