26 ألف طفل ضحية الصراع في أفغانستان

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وقالت المنظمة إنه في عام 2019 وحده، قتل 874 طفلا وأصيب 2275 آخرون في أفغانستان، وهو رقم يمثل 30% من إجمالي الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا في المناطق المنكوبة بالصراع في جميع أنحاء العالم.ووفقا للتقرير، قتل وجرح هؤلاء الأطفال نتيجة الاشتباكات المباشرة بين القوات الموالية للحكومة والقوات المعارضة لها.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قتل وجرح 5939 مدنيا، 31% منهم أطفال.
وفي الوقت نفسه، أظهر تحليل أجرته منظمة أنقذوا الأطفال لعام 2019 أن أفغانستان كانت المكان الأكثر دموية للأطفال من بين 11 دولة كانت تعد أكثر الأماكن خطورة على الأطفال.
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