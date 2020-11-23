ملابس شتوية سعودية تدفئ أطفال السودان وباكستان واليمن

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ووزع المركز أمس 74 طنا و900 كجم من السلال الغذائية في محلية سوبا بولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 4.200 فرد، فيما وزع 92 طنا و127 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في قرية خيبرو بمنطقة سانقر، ومنطقة عمركوت بمحافظة سيمارو التابعة لإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد من إجمالي التوزيع 5.166 فردا.وسلم المركز 32 طنا و100 كجم من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة استفاد منها 1.800 فرد، كما وزع 3.500 كرتون تمور في مخيمات النازحين والأسر الأشد حاجة في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، و1.500 كرتون تمور في مخيمات النازحين بمديرة الخوخة بالحديدة، و1.200 حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب بمحافظة مأرب.
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