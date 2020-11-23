شكرا لقرائتكم خبر اعتقال قيادي داعشي بمطار بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أمس أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال المنسق العام الإداري في تنظيم داعش أبو نبأ في مطار بغداد، قادما من إحدى الدول العربية.

وقال رسول في تصريح صحفي إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية أمنية وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال «أبو نبأ» المنسق العام الإداري في تنظيم داعش في مطار بغداد الدولي، بينما كان قادما من إحدى الدول العربية لعقد اجتماعات مع عناصر التنظيم في أطراف مدينة بغداد.

وذكر أن قوات مكافحة الإرهاب كانت ترصد تحركات أبو نبأ، وتم اعتقاله بمطار بغداد.