اعتقال قيادي داعشي بمطار بغداد

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وقال رسول في تصريح صحفي إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية أمنية وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال «أبو نبأ» المنسق العام الإداري في تنظيم داعش في مطار بغداد الدولي، بينما كان قادما من إحدى الدول العربية لعقد اجتماعات مع عناصر التنظيم في أطراف مدينة بغداد.وذكر أن قوات مكافحة الإرهاب كانت ترصد تحركات أبو نبأ، وتم اعتقاله بمطار بغداد.
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