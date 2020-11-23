«بشر» يفضح الفساد الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عبده بشر، حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين، وعمليات الفساد والنهب المنظم للمليارات من المال العام بدلا من دفعها لتأمين رواتب الموظفين.

وقال في تغريدة على حسابه بالفيس بوك، إن “تجويعا ممنهجا وإذلالا متعمدا وانتهاكا لكرامة الإنسان اليمني” يحصل، في إشارة إلى انتهاكات ميليشيات الحوثي. وأوضح أن الإيرادات لعام 2020 من الجمارك وصلت إلى 69.668 مليار ريال، من دون إيرادات جمارك النفط والغاز، في حين وصلت إيرادات الضرائب إلى 469.229 مليار ريال، والاتصالات إلى 25.047 مليار ريال، وفائض الأرباح 60.675 مليار ريال، والإيرادات الذاتية الأخرى إلى 24.512 مليار ريال، ليصل الإجمالي العام إلى 649.131 مليار ريال (2.6 مليار دولار ).

وأكد أن ميليشيات الحوثي سحبت على المكشوف مبلغ 559.383 مليار ريال من البنك المركزي دون دفع الرواتب، وقال: بعيدا عن أي مزايدات أو خلافات، الجميع يؤمن بأن الراتب حق، وواجب لسد حاجة ومعيشة الموظف والمواطن، مضيفا أن التنصل أو عدم صرف المرتبات جريمة لا تسقط بالتقادم.

يذكر أن النائب عبده بشر قدم استقالته الأسبوع الماضي، بعد أن كشف تعرضه للتهديد والترهيب من قبل أنصار القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الانقلابي، بعد انتخابه عضوا في هيئة رئاسة مجلس النواب.

وفيما أفشلت قوات الجيش اليمني محاولات تسلل للميليشيات الحوثية الموالية لإيران باتجاه مواقع في جبهة الشامية وجبهة الربوعة، شمال صعدة، اعترفت الميليشيات بمصرع عدد من قياداتها البارزة خلال الساعات الماضية في جبهتي مأرب ونهم شرق صنعاء.

وأكد مصدر ميداني أن قائد جبهة الجدعان المعين من الميليشيات الحوثية، العميد يحيى الشرفي، قتل مع عدد من مرافقيه في المعارك المحتدمة مع الجيش اليمني غربي محافظة مأرب النفطية.

وأضاف أن قياديا ميدانيا آخر من الجماعة يدعى فاروق لمقباسي، سقط وآخرون قتلى خلال مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني في جبهة ماس بمديرية مدغل شمال غرب مأرب، شن خلالها طيران التحالف العربي غارات على مواقع وتعزيزات للجماعة.

من جهة أخرى، أدى سقوط الأمطار الغزيرة والرياح العاتية المصاحبة للعاصفة الإعصارية «جاتي» التي ضربت جنوب محافظة سقطرى فجر أمس إلى انقطاع للطرق، ووقوع أضرار في المنازل والمدارس، ونفوق مواش، وموجة نزوح الأهالي من السهول باتجاه الجبال.

وأكد مصدر محلي أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية المصاحبة للعاصفة الإعصارية أجبرت المواطنين على النزوح من مديرية حديبو جنوب الجزيرة من مناطق السوائل والمنحدرات إلى المرتفعات الجبلية، تحسبا لما هو أسوأ مع استمرار الطقس السيئ.

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